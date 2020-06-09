Uludağ'da oteller bölgesine inen ayı, konteynerlerde yiyecek aradı

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)BURSA´da Uludağ'daki oteller bölgesine gelen ayı, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. <br>Koronavirüs pandemisi nedeniyle ziyaretçi sayısı düşen Uludağ´da, doğal yaşamlarını sürdüren ayılar, dağın eteklerine inerek konteynerlerde yiyecek aramaya başladı. Dün gece saatlerinde de oteller bölgesine inen bir ayı, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çöp poşetinin içerisinde yiyecek arayan ve ardından diğer çöp konteynerine geçerek beslenen ayı, bir süre sonra bölgeden ayrıldı.<br>Önceki gece de bir ayı yine dağın eteklerine inerek çöp konteynerinde yiyecek aramıştı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-09 10:55:11<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.