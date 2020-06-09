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Pandemi sürecinde devlet destekleri İnegöl ekonomisine can suyu oldu İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ: "Pandemi sonrası kaldığımız yerden hızlıca devam ediyoruz" "Süreçte kredi paketleri önemli destek sağladı"

İHA

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, ekonomik gelişmeler ve yeni normalleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pandemi sürecinde devlet destekleri İnegöl ekonomisine can suyu oldu İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ: "Pandemi sonrası kaldığımız yerden hızlıca devam ediyoruz" "Süreçte kredi paketleri önemli destek sağladı"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, ekonomik gelişmeler ve yeni normalleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin pandemi süreciyle ilgili sıkıntılı ve zor zamanlardan geçerek 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme sürecine geçiş yaptığını belirten İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Bu manada bizler, İnegöl ekonomisi yönetiminin başındaki insanlar olarak sürecin başladığı günden itibaren tüm sektörlerimize, üyelerimize ekonomik konularla alakalı gerekli bilgilendirmelerde bulunduk. Sektörlerde yaşanan sorunlarla alakalı olarak üyelerimizden aldığımız bilgilerle çalışmalarımızı sürdürdük. Süreçle birlikte tüm dünya olduğu gibi ülkemiz de sıkıntıya girdi. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak yönetim kurulumuz, meslek komitelerimiz ve meclis üyelerimizle toplantı yaparak sürecin yönetilmesi adına ciddi katkı sağladık. Üst kurulumuz TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu ile birlikte Bakanlarımıza, hükümetimize özelinde İnegöl ekonomisi ile alakalı, genelinde ise ekonomik düzenlemeler ve yaptırımlarla alakalı öneri ve görüşlerimizi ilettik. İstikrar Kalkanı ile ilgili tüm düşüncelerimizi ortaya koyduk. İlk etapta paket içerisinde bulunmayan mobilya sektörünün ve sonrasında tüm sektörlerin paket içerisinde yer almasını sağladık. TOBB başta olmak üzere birçok bakanlığımızla video konferans gerçekleştirip taleplerimizi ilettik. Hazine ve Maline Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile yaptığımız son toplantıda da bu süreçle alakalı fikir ve görüşlerimizi İTSO olarak Marmara Bölgesi adına ifade ettik” dedi.

Çalışmalar hız kesmedi
Pandemi sürecinde oda aidatlarının MayısHaziran döneminde ödenmesi gereken taksitlerinin Ekim ayına ertelendiğini hatırlatan Uğurdağ, "İTSO’ya üye olan hiçbir kişi ve kurumumuz Ekim ayına kadar aidat ödemek zorunda değildir. Üyelerimizin faaliyet belgeleri, dış ticaret onayları online sisteme çevrilmiştir. 6 kez alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağı dönemlerinde başta Sayın Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz olmak üzere izin isteyen birçok işçimize, sanayicimize izin alınması için odamız her hafta sonu çalışmalarını aktif şekilde yürütmüştür. İnegöl sanayisi, yasaklı dönemlerde dahi olsa ciddi şekilde çalışma oranına sahip olmuştur. Bazı hafta sonları 1015 bin kişiye ulaşan çalışma ortamı sağlanmıştır. Finans ve KOBİ Danışmanlığı birimimizi kurarak ne kadar doğru bir karar aldığımıza şahit olduk. Finans ve KOBİ Danışmanlığı birimimizin, pandemi döneminde ciddi ve faydalı katkılar sağladığı kanaatindeyiz” diye konuştu.

Kobi OSB çalışmaları sürüyor
Kobi OSB ile ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Yavuz Uğurdağ, “Metal, emlakçılık, galericilik gibi birçok mesleki yeterlilik belgesi sınav süreçlerini devam ettirmeye çalıştık, bundan sonra da devam edeceğiz. KOBİ OSB Fizibilite projemizi ötelemedik. KOBİ OSB ile ilgili çalışmalarımız hızlı şekilde sürüyor. Özellikle istediğimiz Mobilya İhtisas OSB içerisinde ayrılan B etabı ve C etabı genişleme alanlarının KOBİ OSB, Karma OSB şekline dönüşmesi için bir çalışma başlattık. Bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını temenni ediyoruz. Mobilya İhtisas OSB’miz orada büyümeye devam etsin, genişleme alanlarımız da KOBİ ve tüm sektörlerimize açılarak büyümesini ve gelişmesini sağlasın istiyoruz” dedi.

Köfte festivali sonbahara kaldı
İTSO'nun bu sene itibariyle köfte festivali organizasyonunu üstlendiğini vurgulayan Yavuz Uğurdağ, "Yaşanan süreçten itibaren bir tarih değişikliğine gidildi. Muhtemelen EylülEkim aylarında şartlar da uygun olursa İnegöl Köfte Festivalini düzenlemeye devam edeceğiz. Kadın girişimcilerimiz, İnegöl için çok önemliler. Bu bağlamda önceki yıllarda ciddi projeler ortaya koyduk, bu sene de koymaya devam edeceğiz. Her yıl Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliğimizi önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnegöl bir sanayi şehri, OSB’leriyle ekonomik hayatını yukarıya çıkarıyor. Ancak bizim çarşı esnafımız ve çarşı merkezimiz var. Bu merkezimiz bizim için çok önemli. Çarşı için alışveriş şenliği düzenleme kararı almıştık. Bu süreci de aksatmadan, çarşıyı canlandıracak projeler ortaya koymak istiyoruz" diye konuştu.

'GirişimiİN', İnegöl'e misyon ve vizyon katacak
"GirişimİN adı altında girişimcilik kampı organize edildiğini anlatan Yavuz Uğurdağ, "Bu etkinlik Mart ayı içerisinde gerçekleştirecektik. Pandemi sürecinden dolayı bu program ertelenmişti. GirişimİN projesini sonbaharda, kanunun elverdiği bir zamanda yapmayı düşünüyoruz. Genç girişimcilerimizi, kadın girişimcilerimizi kampa alacağız. Üniversite öğrencilerimizle sanayicilerimizi bir araya getireceğiz. Projenin İnegöl’e ciddi anlamda misyon ve vizyon katacağını düşünüyoruz. İnegöl Mobilyası Garanti Belgesi, Test Merkezi, Tasarım Merkezi, Malzeme Kütüphanesi ve ARGE Merkezini içeren bir projemiz var. İnegöl için önümüzdeki yılların en önemli projelerinden birisidir. İnegöl mobilya sektörünün disiplin altına alınması, test merkezi vasıtasıyla ürünlerin garanti altına alınması, İnegöl Mobilyası markamızın garanti belgesi altına alınmasını içeren projemiz aksaklık olmadan yürütülmeye devam ediyor. BEBKA ile birlikte yürüttüğümüz projenin sürecini önümüzdeki aylarda başlatmış olacağız” şeklinde konuştu.
Temmuz ayı sonu itibariyle İnegöl Eğitim Kalkınma Vakfı’nı kuracaklarını müjdeleyen Yavuz Uğurdağ, "Son sürecine geldik. Mahkeme kararı geldikten sonra İnegöl Eğitim Kalkınma Vakfı’nı oluşturacağız. Merkezi de Kozahan ek binamızda bulunacak. Vakfımızın amacı, eğitime, istihdama ve İnegöl’ün kalkınmasına katkı sağlamaktır. Vakfın İnegöl’de ciddi bir açılım sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kredi paketleri önemli destek sağlıyor"
Pandemi sürecinde üretim ve ihracatın sekteye uğradığının altını çizen Uğurdağ şunları söyledi:
"Dış ülkeler ve bizim aldığımız kararlar sonucunda sınır kapıları kapanınca ihracat yapamaz hale geldik. Birçok firmamız üretimlerini durdurmuştu. Bu çok kısa bir zaman sürdü ama bu zaman sürecinde bizler, hükümetimizle birlikte esnafımıza, sanayicimize, tüccarımıza birçok destek paketi hazırlar noktaya geldik. Bu sürecin çok ciddi bir şekilde iyi yönetildiğini düşünüyorum. Bütün kurum ve kişilerin görüşleri alınarak bir ekonomik paket ortaya kondu. Bu paket içerisinde bizim en çok önemsediğimiz, TOBB ile beraber gerçekleştirdiğimiz Nefes Kredisidir. Nefes Kredisi, Denzbank tarafından kullandırılan bir kredi ve bu kredinin kullandırılma süreci devam ediyor. İnegöl’de 130 firmamız 8 milyon 535 bin TL tutarında bu krediden faydalandı. Özellikle ihtiyacı olan esnafımızın bu krediyi kullanmasını rica ediyorum. 2020 yılında hiçbir şekilde anapara ve faiz ödemesi yapmayacaklar, 2021 yılı içerisinde ödemeye başlayacaklar. Limitimiz hala geçerli ve kredi kullandırılmaya devam ediliyor. Halkbank, Cansuyu kredisi kullandırdı. Odamızdan da birçok kişi ve kurum bu krediden faydalanmış oldu. Cansuyu kredisinden İnegöl’de 227 firma ve kişi, 7 milyon 620 bin TL faydalanmış oldu. İşe Devam Destek Kredisi de çok önemliydi. Önemseyerek ve üzerine vurgu yaparak kamuoyunda duyurmuştuk. İşe Devam Kredisi’nde 288 firmamızın başvurusu onaylandı. İşe Devam Kredisi’nde yani Kredi Garanti Fonu Kredisi’nde İnegöl’de 290 milyon TL civarında bir kredi kullandırıldı. Çek ödeme kredisi, yapılandırma kredisi gibi kredilerle birlikte İnegöl’de toplam 672 firmamız 240 milyon TL civarında kredi desteği aldı. Devlet bankaları nezdinde baktığımızda, 3 kamu kurumu devlet bankamız müdürlerine ve personellerine teşekkür ediyorum. İnegöl Ziraat Bankası Şubesi, Kredi Garanti Fonu kredisini kullandırmakta Türkiye 1.’si oldu, müdürümüze ve personeline teşekkür ediyorum. Halkbank İnegöl Şubesi de Cansuyu kredisinde Marmara bölge 1.’si oldu. Çok ciddi çalışma ortaya koydular. Kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği de çok önemli bir destekti. İŞKUR, pandemi sürecinden en çok etkilenen kurumumuz oldu. Bu kurumumuz karantinaya alındı. Ahmet müdürümüze ve personeline çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 2 bin 46 firmamız İnegöl’de kısa çalışma ödeneğine başvurdu. 29 bin 641 çalışanımız da bu destekten istifade ettiler. Destek hak ediş oranında da 46 milyon TL ile yüzde 90’a ulaşmış bulunmaktayız.”

"Üyelerimiz düşük faizli kredi kullanıyor"
Ekonomik destek paketinin detaylarını da hatırlatan Uğurdağ, "Bu paket 1 Haziran sürecinden itibaren çok önemsediğimiz bir destek paketidir. Tüketici kredisi, ilçemiz için çok önemli bir kredidir. Üst limiti 30 bin TL olan kredinin anlaşmalı firmalarla 60 ay, yüzde 0.55 faiz oranıyla, anlaşmalı olmayan firmalarla ise yine 60 ay, yüzde 0.82 faiz oranıyla kullandırılmasına başlandı. Bu destekle birlikte, ödemesiz 60 ay krediyle mobilya satışımız başladığını sosyal medyadan duyurmuştur. Bu bizim için çok önemli bir destektir. Özellikle Mobiliyum AVM, Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi ve diğer AVM’lerimizle firmalarımız bankalarla anlaşmalar yaparak tüketici kredisini kullanmak durumundalar. Mobilya sektörü başta olmak üzere dayanıklı tüketim malları sektörüne bu kredi paketi ciddi bir katkı sağlayacak, üretimi hızlandıracaktır. Bizler de İTSO olarak personelimizle birlikte gerekli bilgileri firmalara vermeye devam ediyoruz. Konut kredisine ciddi destekler geldi. Üst limiti 500 bin TL olan 180 ay vadeli ve 0.64 ile 0.74 arasında değişken faiz oranına sahip destek paketi açıklandı. Bu da çok önemli bir pakettir. Son 34 gündür emlak sektöründe ciddi bir canlanma yaşandı. 2. El konut ile sıfır konut arasında vade ve oran açısından farklılıklar var. İmkanı olan vatandaşlarımızın bu krediden faydalanmasını öneriyoruz. İnşaat sektörü, canlandığında diğer tüm sektörlere olumlu etki sağlayan bir sektördür. Taşıt kredisi 150 bin TL üst limit ile açıklandı. 2. el ve sıfır olmak üzere her türlü taşıt destek paketinde yer alıyor. 60 ay vade sağlanıyor. 0.49 ile 0.69 oranlarında faizlerle vatandaşlarımız taşıt kredisini kullanabilirler” şeklinde konuştu.

"Ertelenen vergiler uzun döneme yayılmalı"
Ertelenen vergilerin de uzun döneme yayılmasını talep eden Uğurdağ sözlerini şöyle tamamladı:
"Desteklerin sağlanmasından oldukça memnunuz. Süreç itibariyle faize ve ileri dönemli borçlanmalara giriliyor diye bazen endişelere kapılmıyor değiliz ama bir gerçek var ki Türkiye sanayicisi ve esnafı, sermaye yapısı tam oluşmuş sanayici ve esnaf değildir. Çalışarak, üreterek kazanmaya çabalayan bir esnaf ve sanayiciye sahibiz. Kriz ortamında bu desteklerin çok önemli olduğu düşüncesindeyiz. Hazine ve Maliye Bakanımızdan, ertelenen vergi ve SGK ödemelerinin uzun vadede ertelenmesini talep ettik. Bu değerlendirme noktasında süreç devam ediyor. Bu noktada bir karar çıkarsa borç stoku biraz daha rahatlamış olacak. Ayrıca Fuarımızla ilgili Bakanlığımıza başvurumuzu gerçekleştirdik. Temmuz ayı içerisinde yapmak istediğimizi Bakanlıklarımıza ve TOBB’a ilettik. İnegöl Mobilya Fuarı ile ilgili bir tarih tespiti önümüzdeki günlerde bize ulaşacak. Ondan sonra da tarihimizi koyup, izin verilirse Temmuz ayında fuarımızı yapmak istiyoruz. 34 aydır organizasyon eksikliği var. İnsanları hemen pandemi sonrası Temmuz ayında İnegöl’de buluşturmak istiyoruz. Bununla birlikte mobilya sektörü muhatap dernek ve kurumlarıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta toplantının ikincisini gerçekleştireceğiz. Mobilya sektörüyle muhatap her kurumun ve belediyenin içinde olduğu bir organizasyon oluşturup mobilya sektörü ile ilgili yeni bir tanıtım atağına gideceğiz. Projenin içerisinde fuar dönemleri haricinde alışveriş şenlikleri kararı çıkarsa bunu da değerlendiririz. Yılda 2 kez düzenlediğimiz fuarlara devam edeceğiz, bunun haricinde cadde ve merkezlerimizin içinde bulunduğu bir etkinlik olabilir. Komisyon olarak kararları almaya başlayacağız. 2020 yılında fuar alanıyla ilgili yeniden çalışmaya başlamıştık. Dövizin, faiz oranlarının yükselmesi, devlet destekleriyle ilgili planlamaların yeniden göze alınmasıyla ilgili 1 senelik boşluk yaşamıştık. Süreç olumlu yönde devam ediyor. Faizler düşüyor, enflasyon düşüyor, dövizde hareketlilik yok. Bu anlamda fuar alanımızla ilgili projelerimizi tekrardan gündemimize aldık. Mevcut yerimizde de başka bir alanda da gerçekleştirebiliriz ancak her kesimin ortak kararı olan bir proje olarak İnegöl Mobilya Fuar Alanı ve Kongre Merkezi üzerinde çalışıyoruz. Mobilya sektörü haricinde diğer sektörler de bu fuar alanını kullanacaklar ancak ihtisaslaşmış ve profesyonelleşmiş bir fuar alanına ve fuar yönetimine ihtiyacımız var. Fuar alanı projemizin tamamlanması yönünde aynı ısrarla çalışıyoruz. Tüm kamuoyunun bu proje altında toplanmasını ve İnegöl kamuoyu olarak tek ses şekilde bu projenin hayata geçmesi noktasında desteklerini bekliyorum. İvedi şekilde bu alana ihtiyacımız var. En kısa sürede tüm kurumlar ve İnegöl kamuoyu olarak ortak hareket ederek bu alanı İnegöl’e kazandırmamız gerekiyor."

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