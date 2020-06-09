Karacabey Longozu'ndaki yabani atlar, havadan görüntülendi

<br>Semih ŞAHİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde, yaklaşık 100 yıl önce Yörükler tarafından getirilerek doğaya salınan Orta Asya kökenli atlar, yaşamlarını Karacabey Longozu'nda yabani olarak sürdürüyor. Longozda sürü halinde dolaşan atlar, drone ile havadan görüntülendi.<br>Konar göçer Yörükler tarafından yaklaşık 100 yıl önce Bursa'nın Karacabey ilçesine getirilip doğaya salındığı bilinen yabanı atlar, bölgede yaşamını sürdürüyor. Aradan geçen zamanda üreyerek sayıları artan, kendi içlerinde gruplara ayrılarak Karacabey Longozu'nun çeşitli bölgelerine dağılan atlar, sürü halinde yaşıyor. Atlar, longozdaki subasar ormanlarında drone ile havadan görüntülendi.<br>'HER BOYUTUYLA GEZİLMESİ GEREKEN YER'<br>Longozdaki bitki ve hayvan çeşitliliği hakkında bilgi aktaran Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak `3T´ vizyonu çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar tarımsal, teknolojik ve turizm yatırımlarımız. Karacabey Yeniköy´de uzun sahillerimiz var. Ihlamur, defne, kestane ve içerisinde bulunduğumuz longoz ormanlarımız var. Longoz ormanlarımızda tespit edilen 300 kuş türünün yanında, endemik bitkilerimiz mevcut. Yaban lavantaları, halk tabiriyle karabaş otları, nilüfer çiçekleri ve çeşitli yabani hayvanları da burada gözlemlemek mümkün. Vatandaşlarımızın longoz ormanına ilgi göstermesi bizleri mutlu etti. Her boyutuyla gezilmesi, görülmesi ve keyfinin çıkarılması gereken yerler" dedi.<br>'DOĞA HARİKASI BİR YER'<br>AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da, "Karacabey ekonominin, tarımın önemli merkezlerinden biri ama turizm alanında da önemli yatırımlar yapılıyor. Belediye başkanımız Ali Özkan, 3T vizyonuyla beraber turizminde bu şehir için önemli bir gelir kapısı olduğunu biliyor ve Karacabey sahilleriyle, longozuyla da Bursa'mız için de önemli turizm merkezlerinden biri olmaya aday. Doğa harikası bir yer. Vatandaşlarımız da buralardan istifade etmeye başladı. Bu da bizim hoşumuza gidiyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Semih ŞAHİN<br>2020-06-09 12:07:05<br>

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