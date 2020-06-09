Birinci kattan düşen yaşlı adam yaralandı

Aydın'da bir elektrikçi hat bağlamak için çıktığı direkte yaşamını yitirdi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de tadilat yaparken 1. kattan düşen yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Seçil Sokak'ta meydana geldi. Yeni aldığı dairenin penceresini onaran Turgut E., bir anda dengesi kaybedince 1. kattan aşağı düştü. Acılar içerisinde kalan talihsiz adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.