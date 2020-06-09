Nilüfer’de lokanta ve kafelere sıkı denetim

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı çerçevesinde ilçedeki lokanta ve kafelerde denetim yaptı. İşletme sahipleri uygulanması gereken kurallar çerçevesinde bilgilendirilirken, yayınlanan genelge hakkında tebligat yapıldı.

Nilüfer Belediyesi korona virüs salgını dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ve Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, uzun bir aradan sonra kapılarını yeniden müşterilerine açan lokanta, restoran ve kafelerde denetimlerde bulundu. Ekipler işletme sahiplerine masalar arası mesafe, hijyen kuralları, maske ve eldiven kullanımı, sosyal mesafeye dikkat edilmesi gibi hususlarda uyarılarda bulundu. Müşterileri de sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmesi yönünde bilgilendiren ekipler, işyeri sahiplerine, yayınlanan genelge hakkında tebligat yaptı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem uyulması gereken kurallara yönelik ilçe genelinde denetimlere devam edeceklerini belirterek, vatandaşlardan da sosyal mesafeye özen göstermelerini istedi.

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