Fabrika inşaatından 10 bin liralık demir çalındı

Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın ek inşaatından gece yarısı 10 bin lira değerinde demir çalındı.

Olay, Orhangazi’de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Soğuk hava tesisi ve dondurulmuş gıda üretimi yapan fabrikanın devam eden ek bina inşaat alanına giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler inşaat sahasında 10 bin TL değerinde inşaat demirini çalarak kayıplara karıştı. Sabah fabrika yöneticilerinin iş yerine gelmesi ile ortaya çıkan olay sonrasında fabrika yöneticileri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma olay yeri ekipleri hırsızlığın yaşandığı inşaat alanında inceleme yaptı. Jandarma ekipleri inşaat demirlerini çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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