MYO’da otomotiv bölümü ertelendi

Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu için YÖK’ün onayından geçen otomotiv bölümüne öğrenci alımı 1 yıl ertelendi. YÖK’ün yeni açılacak bölüm için en az 3 yeni öğretim görevlisi koşulu sağlanamadığı için bu yıl bölüme öğrenci alınamayacak. Yeni bölüme öğrenci alımı 20212022 Eğitim Öğretim döneminde gerçekleşecek.

Orhangazi’de bu yıl açılması planlanan otomotiv bölümüne öğrenci alımı gelecek yıla ertelendi. Uludağ Üniversitesi Orhangazi Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu’nda mevcut yönetimin uğraşları sonucu daha önce yeni bölüm olarak otomotiv bölümü açılmış, YÖK yeni bölümü onaylamıştı.

Ancak YÖK kanununa göre yeni açılacak olan bölümler için en az 3 yeni öğretim görevlisi alımı yapılması gerektiğinden Orhangazi Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu bu yıl öğrenci alımı yapamayacak. Uludağ Üniversitesi yönetiminin bu yıl içinde otomotiv bölümü için en az 3 yeni öğretim görevlisi alımı yapacağı, böylelikle de bölüme öğrenci alımının 20212022 Eğitim Öğretim yılından itibaren alınacağı, gelecek yılın tercihlerinde ise Orhangazi MYO’nun otomotiv bölümünün yer alacağı belirlendi.

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