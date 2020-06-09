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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobile sıkışan kedi aracın lastiği sökülerek çıkartıldı

İHA

Bursa'da lüks bir otomobilin içerisine sıkışan kedi, lastiğin sökülmesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarma sırasında trafik durma noktasına gelirken, yaralı kedi bir hayvansever tarafından veteriner hekime götürüldü.

Otomobile sıkışan kedi aracın lastiği sökülerek çıkartıldı

Bursa'da lüks bir otomobilin içerisine sıkışan kedi, lastiğin sökülmesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarma sırasında trafik durma noktasına gelirken, yaralı kedi bir hayvansever tarafından veteriner hekime götürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracın kaput ile lastiği arasındaki yere sıkışan kediyi fark eden araç sürücüsü, otomobilini yol kenarına çekti. Kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca çevredeki vatandaşlar da şoförün yardımına koştu. Ana cadde üzerinde lüks otomobilin lastiği sökülerek sıkışan kedi kurtarıldı. Bu sırada trafik durma noktasına geldi.
Kedi kurtarıldıktan sonra hayvansever bir kadın tarafından veteriner hekime götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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