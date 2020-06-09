Temizlik yaparken apartman boşluğuna düşüp, yaralandı

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Emine F. (67), temizlik yaptığı sırada apartman boşluğuna düşerek, yaralandı.<br>Olay, sabah saatlerinde, Sinanbey Mahallesi Akar Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Emine F. (67) temizlik yaptığı sırada apartman boşluğuna düştü. Yaklaşık 2,5 metre yükseklikten yere çakılan kadın, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-09 14:15:53<br>

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