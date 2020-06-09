Motosiklet üzerindeki yılanı omzuna alıp, poz verdi

<br>İlkay ALTAY/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)BURSA´da Salim Metcikızı (52), motosikletin gidonunda görülen yılanı yakalayıp, omuzlarına alarak poz verdi. <br>Yenişehir ilçesinde, park halindeki motosikletin gidonunun üzerinde yılanı gören vatandaşlar, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü almak için birbiriyle yarıştı. Bu sırada kalabalığın sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Yoldan geçerken kalabalığı görüp gelen Salim Metcikızı, yılanı motosikletin üzerinden aldı. Yılanı omuzlarına koyan Metcikızı, kalabalığa poz verdi. Metcikızı, çağırılan itfaiye ekibinin uyarısı üzerine yılanı araziye götürüp, doğaya saldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Yenişehir İlkay ALTAY<br>2020-06-09 15:26:40<br>
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