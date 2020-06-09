FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

<br>Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)BURSA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY´nin kadın yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, aralarında il ve bölge öğrenci sorumlularının da olduğu 15 kadın gözaltına alındı.<br>Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün kadın üyelerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Bursa merkezli 5 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan´ın yönettiği operasyonda, örgütün il ve bölge öğrenci sorumluları ile `bylock´ kullandığı belirlenen 15 kadın şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.<br>Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN<br>2020-06-09 15:50:15<br>
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