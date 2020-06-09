Fetih Müzesi kapılarını açtı, Osmangazi'de 86 günlük hasret sona erdi

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 86 gün sonra yeniden ziyarete açıldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve korona virüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde hasret sona erdi. Hizmet vermeye başladığı günden bu yana 780 bin ziyaretçiyi ağırlayan Fetih Müzesi, 86 günün ardından tekrar kapılarını açtı. Müze görevlileri, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliği taşıyan Panorama 1326’da açılıştan önce dezenfekte ve genel temizlik çalışması yaptı. Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu müzede ziyaretçiler arasındaki sosyal mesafeyi belirleyen sarı işaretler konuldu. Ayrıca müze girişinde ateşi ölçülen ziyaretçiler, maske takmaları konusunda da uyarıldı.

Normalleşme dönemi kapsamında müzede aynı anda en fazla 230 ziyaretçiyi ağırlayacaklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi’de fetih adeta yeniden başladı. Uzun bir aradan sonra hizmet vermeye başlamak bizleri oldukça mutlu etti. Müze ekibimiz, salgın sürecinde ziyaretçilerini çok özledi. Ekibimiz, uzman kişilerle yayınlar yaparak, dijital bir sergi olan ‘Pandemi Günleri’ adlı çalışmayı gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinden ilk ve ortaokul çocukları için resim yarışması düzenleyerek, ‘Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve Aksesuarları’ sergisini zenginleştirdi. Bizler, kapılarımızı açtık. Tüm hemşehrilerimizi kurallara uyacak şekilde tarih yolcuğuna davet ediyorum” dedi.

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