Fetih Müzesi kapılarını açtı, Osmangazi'de 86 günlük hasret sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fetih Müzesi kapılarını açtı, Osmangazi'de 86 günlük hasret sona erdi

İHA

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 86 gün sonra yeniden ziyarete açıldı.

Fetih Müzesi kapılarını açtı, Osmangazi'de 86 günlük hasret sona erdi

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 86 gün sonra yeniden ziyarete açıldı.
Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve korona virüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde hasret sona erdi. Hizmet vermeye başladığı günden bu yana 780 bin ziyaretçiyi ağırlayan Fetih Müzesi, 86 günün ardından tekrar kapılarını açtı. Müze görevlileri, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliği taşıyan Panorama 1326’da açılıştan önce dezenfekte ve genel temizlik çalışması yaptı. Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu müzede ziyaretçiler arasındaki sosyal mesafeyi belirleyen sarı işaretler konuldu. Ayrıca müze girişinde ateşi ölçülen ziyaretçiler, maske takmaları konusunda da uyarıldı.
Normalleşme dönemi kapsamında müzede aynı anda en fazla 230 ziyaretçiyi ağırlayacaklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi’de fetih adeta yeniden başladı. Uzun bir aradan sonra hizmet vermeye başlamak bizleri oldukça mutlu etti. Müze ekibimiz, salgın sürecinde ziyaretçilerini çok özledi. Ekibimiz, uzman kişilerle yayınlar yaparak, dijital bir sergi olan ‘Pandemi Günleri’ adlı çalışmayı gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinden ilk ve ortaokul çocukları için resim yarışması düzenleyerek, ‘Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve Aksesuarları’ sergisini zenginleştirdi. Bizler, kapılarımızı açtık. Tüm hemşehrilerimizi kurallara uyacak şekilde tarih yolcuğuna davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı çatışma görüntüleri ortaya çıktı Taksiciler ile oto kiralama şirketindeki kavgada böyle öldürüldü Taksiciler ile oto kiralama şirketi çalışanları böyle çatıştı, olaylarla ilgili polisin gözaltına aldığı 10 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bursa'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı ...
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
Motosiklet üzerindeki yılanı omzuna alıp, poz verdi
YEREL HABERLER Motosiklet üzerindeki yılanı omzuna alıp, poz verdi
Bursa'da FETÖ'ye büyük darbe: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da FETÖ'ye büyük darbe: 15 gözaltı
Dengesini kaybedince boşluğa düştü
YEREL HABERLER Dengesini kaybedince boşluğa düştü
Bursa'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Bursa'da dedikodu cinayetinde müebbet cezası Bursa'da meydana gelen dedikodu cinayetinde indirimsiz müebbet
YEREL HABERLER Bursa'da dedikodu cinayetinde müebbet cezası Bursa'da ...
Balkonunda gergedan böceği buldu
YEREL HABERLER Balkonunda gergedan böceği buldu
Dedikodu cinayetine indirimsiz müebbet
YEREL HABERLER Dedikodu cinayetine indirimsiz müebbet
Nilüfer Belediyespor´da 5 imza
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor´da 5 imza
Nilüfer Belediyespor’da 5 imza
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor’da 5 imza
Temizlik yaparken apartman boşluğuna düşüp, yaralandı
YEREL HABERLER Temizlik yaparken apartman boşluğuna düşüp, yaralandı
Mudanya Esnaf Odasından hijyen kursu
YEREL HABERLER Mudanya Esnaf Odasından hijyen kursu
Otomobile sıkışan kedi aracın lastiği sökülerek çıkartıldı
YEREL HABERLER Otomobile sıkışan kedi aracın lastiği sökülerek ...
Bursa milletvekili Mesten’den yatırımcılara ziyaret
YEREL HABERLER Bursa milletvekili Mesten’den yatırımcılara ziyaret
MYO’da otomotiv bölümü ertelendi
YEREL HABERLER MYO’da otomotiv bölümü ertelendi
Fabrika inşaatından 10 bin liralık demir çalındı
YEREL HABERLER Fabrika inşaatından 10 bin liralık demir çalındı
Evinin balkonunda buldu, gözü gibi bakıyor Bir zamanlar vatandaşlar çılgın gibi yakalayama çalışıyordu Balkonda bulduğu gergedan böceğini kavanozda besliyor
YEREL HABERLER Evinin balkonunda buldu, gözü gibi bakıyor Bir ...
Nilüfer’de lokanta ve kafelere sıkı denetim
YEREL HABERLER Nilüfer’de lokanta ve kafelere sıkı denetim
Cumalıkızık’ta temizlik harekatı
YEREL HABERLER Cumalıkızık’ta temizlik harekatı
Birinci kattan düşen yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER Birinci kattan düşen yaşlı adam yaralandı
‘Yatırım taahhütlü avans kredisi’ yatırımları arttıracak
YEREL HABERLER ‘Yatırım taahhütlü avans kredisi’ yatırımları ...
Gemlik Belediyesi Bursa’da örnek oldu
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi Bursa’da örnek oldu
Narkotik timleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Narkotik timleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X