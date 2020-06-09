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Bursa'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı çatışma görüntüleri ortaya çıktı Taksiciler ile oto kiralama şirketindeki kavgada böyle öldürüldü Taksiciler ile oto kiralama şirketi çalışanları böyle çatıştı, olaylarla ilgili polisin gözaltına aldığı 10 kişi adliyeye sevk edildi

İHA

Bursa'da, oto kiralama şirketi sahibi ile taksiciler arasında araç park etme sebebiyle çıkan kavgada 1 kişinin öldürüldüğü, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Silahların ateşlendiği çatışma anı saniye saniye görüntülendi. Olay yerine kısa sürede gelen polislerin gözaltına aldığı 10 kişi ise geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı çatışma görüntüleri ortaya çıktı Taksiciler ile oto kiralama şirketindeki kavgada böyle öldürüldü Taksiciler ile oto kiralama şirketi çalışanları böyle çatıştı, olaylarla ilgili polisin gözaltına aldığı 10 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa’da, oto kiralama şirketi sahibi ile taksiciler arasında araç park etme sebebiyle çıkan kavgada 1 kişinin öldürüldüğü, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Silahların ateşlendiği çatışma anı saniye saniye görüntülendi. Olay yerine kısa sürede gelen polislerin gözaltına aldığı 10 kişi ise geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.
Olay, Pazar günü sabahın erken saatlerinde Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Sümer Sokak’ta meydana geldi. Aralarında otomobilleri park etme sebebiyle tartışma bulunan taksiciler ve oto kiralama şirketi çalışanları Sümer Sokak üzerinde karşılaştı. Bir süre sonra tartışan iki grup daha sonra kavga etmeye başladı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Serdar Umur (26) tabancayla vurulurken, Emre U., Sadık Ç., Alican Ç., Özkan C. ve Okan C. ise çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve mahalle bekçileri kavgayı ayırırken, sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.
Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tabancayla vurulduktan sonra hastaneye kaldırılan oto kiralama firması sahibi Serdar Umur hemen ameliyata alındı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Serdar Umur hayatını kaybetti.
Silahlı çatışma kameralara saniye saniye yansıdı
Sokak üzerinde kavga etmeye başlayan iki grup sokak üzerinde çatıştı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde iki grubun bir süre silahlar ile çatıştığı daha sonra polis ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde intikal etmesinin ardından çatışmanın bitirildiği görüldü. Polis ekipleri olay yerine geldikten sonra yaralıların sokak üzerinde yatması ve yaralılara yapılan müdahaleler saniye saniye kaydedildi.
10 kişi adliyeye sevk edildi
Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırılırken diğer şüpheliler gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan 10 kişi işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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