Gürsu doğanın renkleriyle bezeniyor

Gürsu’nun simgelerinden biri haline gelen Timsah Heykeli, çevresinde yapılan peyzaj çalışmasıyla yazın coşkusunu yansıtan çiçeklerle donatıldı.

“Gürsumuz’un simgelerinden Timsah Heykeli’ni, yazın keyfini yaşamaya başladığımız bugünlerde, çiçeklerle süsledik” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yeni normallerimizin oluşmaya başladığı bugünlerde, ilçemizi hemşehrilerimiz için süslüyoruz. Uzun zamandır evlerinde olan hemşehrilerimizin önlemlerini alarak yapacakları yürüyüşlerde çevrelerine baktıklarında yeşilin ve çiçeklerin renklerinin keyfini yaşamalarını istedik. Gürsumuz’un vitrinini güzelleştirerek hemşehrilerimize sokaklarında mutlulukla dolaşacakları bir Gürsu sunmak istedik” dedi.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalarla, Gürsu’nun ana arteri olan Şehit Cengiz Topel Caddesi’nde Timsah Heykeli’nin bulunduğu kavşak, doğanın renkleriyle bezendi.

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