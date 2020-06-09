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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi süreci Karacabey’e ilgiyi artırdı

İHA

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, pandemi ile birlikte insanların alışkanlıklarının ve önceliklerinin değiştiğini belirterek, özellikle büyükşehirlerden kırsala dönüşe yönelik talebin arttığını, Karacabey'in de çiftçilik, hayvancılık ve doğal güzellikleri ile bu noktada cazip bir şehir haline geldiğini söyledi.

Pandemi süreci Karacabey’e ilgiyi artırdı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, pandemi ile birlikte insanların alışkanlıklarının ve önceliklerinin değiştiğini belirterek, özellikle büyükşehirlerden kırsala dönüşe yönelik talebin arttığını, Karacabey’in de çiftçilik, hayvancılık ve doğal güzellikleri ile bu noktada cazip bir şehir haline geldiğini söyledi.
Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de yakından etkileyen korona virüs salgını, insanların alışkanlıklarında da ciddi değişimlere yol açtı. Özellikle şehir hayatından uzaklaşmak ve doğayla bütünleşmek isteyenler tarafından kırsal bölgelere ilgi son dönemde iyice artmaya başladı.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da pandemi ile birlikte insanların alışkanlıklarının ve önceliklerinin değiştiğini belirterek yaptığı açıklamada, insanların artık kırsala dönüşe geçtiğini, Karacabey’in de sahip olduğu avantajlar sayesinde ciddi bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.
İmar başvuruları arttı
Özellikle dağ ve sahil kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerde, Bursa ve çevre illerden gelen vatandaşların imar başvurusunda bulunduğunu aktaran Özkan, “Bu anlamda Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’müze gelenler, almayı düşündükleri arsanın imar durumunu sorarak bilgi alıyorlar. Son 2 aydır özellikle bu konuda ciddi yoğunluk söz konusu. Salgın sonrası insanların öncelikleri de değişime uğradığı için bunun sonucu olarak kırsala bir rağbet yaşanıyor. Yani insanlar geçmişte olduğu gibi tersine göç ile kırsala dönme eğiliminde. Karacabey’imiz de organik ve doğal tarım faaliyetleri ile bir üretim merkezi konumumda. Şehrimizdeki bu gelişme, bizleri de ziyadesiyle mutlu etmekte’’ dedi.
Ciddi avantajları var
Karacabey’in bu anlamda hem çiftçilik hem hayvancılık hem de doğal güzellikleri ile cazip bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Özkan, gelen başvuruların çoğunluğunun da büyükşehirlerden olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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