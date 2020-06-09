Bursa emniyetinde korona virüs alarmı 2 bin 500 polisli şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde Covid 19 çıkınca zanlı ile yakın temasta bulunan 50'ye yakın emniyet mensubu karantinaya alındı Filyasyon ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda korana virüsün bulaşabileceği tahmin edilen emniyet mensupları da tek tek kontrolden geçiriliyor

Bursa'da geçtiğimiz hafta bir polis memurunun şehit olduğu 2 kişinin öldüğü mahalle kavgasının adından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 50'ye yakın kişi gözaltına alındı. Bölgeye 2 bin 500 polisin katılımı ile yapılan operasyonlarda suçlular tek tek gözaltına alınırken, evlere yapılan baskınlarda ise çok sayıda tabanca pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birisinin yapılan sağlık kontrolünde korona virüs çıkınca Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde alarm verildi. Operasyona katılan ve Covid 19 hastası şüpheli şahıs ile yakın temasta bulunan 50'ye yakın emniyet mensubuna korona testi yapılıp karantina işlemi başlatıldı.

31 Mayıs günü 20.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale ettiği sırada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan açılan ateş sonucu şehit olmuştu. Şehidin cenazesi İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla Orhangazi Şehitlik Mezarlığına defnedilmişti. Çıkan olaylarda Mahmut Ortaç (26) ve Rüstem Ortaç (24) isimli iki kardeş de hayatlarını kaybetmişti. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklanırken 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Bölgeye 2 bin 500 polisle drone destekli operasyon

Yaşanan olayların ardından bölgeye Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde dev bir narkotik operasyonu düzenlendi. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın bizzat yönettiği Şehit Erman Özcan ’ ismi verilen drone destekli uyuşturucu operasyonuna Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko Timler, Narkotik dedektör köpeği Fırtına, TEM Operasyon ekibi, Özel Harekat, KOM Şube, Yunus Timleri, Çevik Kuvvet ve Asayiş Ekiplerinden oluşan 2 bin 500 polis katıldı.

Merkez Yıldırım İlçesinde bulunan Hacivat Mahallesinde, yapılan operasyonda 50 kişi daha gözaltına alındı. 788 şahıs sorgusu yapıldı. Şüphelilerin ikamet, araç ve üzerinde yapılan aramalarda ise, 12 kilo 600 gram esrar, 360 adet ectasy hap, 300 gram toz esrar, 270 yeşil adet uyuşturucu ihtiva eden hap, 230 gram sentetik bonzai, 121 kök Hint keneviri, 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek ve 327 adet fişek ele geçirildi.

Süphelilerden birinde Covid 19 pozitif çıkınca alarm verildi

Gözaltına alınan zanlılar tek tek sağlık kontrolünden geçirildikleri sırada bir kişinin yüksek ateşi olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs yapılan testte Covid 19 pozitif çıkınca Emniyet genelinde korona virüs alarmı verildi. Covid 19 pozitif çıkan şüpheli şahıs ile yakın temasta bulunan 50'ye yakın emniyet mensubu yapılan testlerin ardından karantinaya alındı. Filyasyon ekiplerinin çalışması doğrultusunda virüsün bulaşabileceği personelin tek tek tespit edilerek karantinaya alınacağı öğrenildi.

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