Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

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Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bursa merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’nin kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında il ve bölge öğrenci sorumlularının da olduğu 15 kadın gözaltına alındı.

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