Ototomobille şarampole yuvarlanan muhtar yaralandı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Akhisar Mahallesi Muhtarı Oktay Garip (22), yaralandı. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Garip, hastanede tedaviye alındı. <br>Kaza, akşam saatlerinde İnegöl'e bağlı kırsal Çavuşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye'nin en genç muhtarından olan Akhisar Mahallesi muhtarı Oktay Garip (22) yönetimindeki 16 FK 920 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvalandı. Kazada, Oktay Garip yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Garip, ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Garip'in vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (DHA)<br>2020-06-09 21:12:16<br>
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