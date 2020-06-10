Traktör altında ezilen çiftçi hayatını kaybetti

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA) BURSA'nın Gemlik ilçesinde tarladan gelirken engebeli arazıda devrilen traktörün altında kalan Ahmet Torun (76) hayatını kaybetti.<br>Kaza saat 22.00 sıralarında Gemlik ilçesinin Osmaniye Mahallesinde meydana geldi. Ahmet Torun, yönetimindeki 16 ZK 339 plakalı traktör tarlasına malzeme götürdükten sonra eve dönmek üzere yola çıktı. Zeytinlik bölgesindeki bozuk arazide Torun'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Aracın altında kalan Torun, olay yerinde hayatını kaybetti. <br>Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Torun'un cansız bedenine ulaştı. Traktör, olay yerindeki vatandaşlar tarafından kaldırıldı. Torun'un cansız bedeni Gemlik Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT<br>2020-06-10 00:04:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.