Uzaktan eğitimde rekora imza attılar

Uludağ Koleji, 14 bin 562 online ders, 2 bin 632 online etüt, 372 sanat spor ve kulüp etkinliklerinin yanı sıra 111 online sınavla bir rekora imza attı.

Eğitim dünyası korona salgını döneminde çok önemli bir kavramla karşılaşırken, birçok yeniliği de öğrencilerine sundu. Okulların uzaktan eğitimi artık bünyelerinde önemli bir faaliyet olarak işlemeye başladığını belirten Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim İmran Öztahtalı, eğitim dünyasının uzaktan eğitimle ilgili alt yapılarının güçlendirilmesi, belki de gelecekte birçok eğitim alanının uzaktan yönetilmesini de beraberinde getireceğini söyledi. Öztahtalı, “Uludağ Koleji de uzaktan eğitimde bir rekora imza attı. Bilim alanından sanata, matematikten hayat bilgisi dersine kadar çocuklara kendilerini okulda hissettiren bir kurgu ile işlendi. Kendi sistemi üzerinden çocuklara sınıf havasını yaşatan öğretmenler, her öğrenciyle tek tek ilgilendi. Uludağ Koleji şu ana kadar 14 bin 562 online ders ile adını ilk sıraya yerleştirdi. Bunun yanında 2 bin 632 online etüt, 372 sanat spor ve kulüp etkinliklerinin yanı sıra 8 ve 11’inci sınıfları 111 online sınav ile geleceğe hazırladı. 2 bin 187 yabancı dil dersi, 312 speaking dersiyle yabancı dil konusunda da ilk sıralarda yer alırken, çocukların eğitimleri uzaktan olmuş olsa bile, takipleri yakından sağlandı. Bütün öğretmenler ve idareciler her çocuğu evinde adım adım takip etti. Hedef, okuldaki eğitim ile evdeki eğitimleri aynı seviyede tutabilmek” diye konuştu.

Anaokulundan başlayarak üniversiteye kadar devam eden hayat boyu eğitim anlayışı modelini esas alan Uludağ Koleji, yeni yatırımlarıyla da farkını hissettirdi. Salgın dönemi boyunca uzaktan eğitimde öğretmenler ve öğrencilerin her gün sınıftaymış gibi bir araya geldiğini belirten Öztahtalı, “Ağustos ayının sonunda yüz yüze eğitimlerimiz başlayacak. Ancak geleceğin ne göstereceğini şu anda kestirmek kolay değil. Uludağ Koleji olarak tekrar uzaktan eğitime geçilmesi durumunda yapılacak tüm çalışmalarımız hazır. Salgın ile ilgili bir Covid19 çalışma grubu oluşturuldu. Salgın ile ilgili bilgilendirme odasından tutun da, termal kameralarla ilgili tespit ve uygulamalara kadar birçok yeni teknolojiyi hazır hale getirdik. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gidip gelmesi için tüm önlemler alındı” dedi.

