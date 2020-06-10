Bursalı doğasever 2 bin 200 metrede doğal havuzda serinledi

Türkiye 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine girerken, salgının yayılmaması için kapatılan Milli Parklar ve piknik alanları tekrar açıldı. Bursalı doğaseverler soluğu Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası Uludağ’da aldı.

Doğaseverlerin uğrak mekânlarından Uludağ’da kışın donan göllerin üzerinde yürüyen dağcılar, yazın ise suyun içinde serinlemenin keyfini yaşıyor. Normalleşme sürecine giren Türkiye’de Milli Parkların açılmasıyla, yaklaşık 3 aydır doğa yürüyüşlerine ara veren Timsahlar Trekking Grubu, havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonu tatilini değerlendirmek için Uludağ’da etkinlik düzenledi. Sabahın erken saatlerinde Uludağ Oteller Bölgesine çıkan ekipler, 10 kilometre yürüyerek Saklı Göl'e gitti. Burada bazı doğaseverler göl kenarında dinlenirken, ekipten Hasan Salihoğlu eriyen kar sularının bulunduğu yaklaşık 2 derecelik göle girdi.

Zaman zaman ekip olarak Uludağ’da Göller Bölgesi'ne çıktıklarını belirten Hasan Salihoğlu, "Uludağ doğasıyla Türkiye’nin en güzel dağlarından bir tanesidir. 4 mevsim ayrı ayrı bir güzelliği oluyor. Buraya her geldiğimizde de göle girmeden Bursa’ya dönüş yapmıyorum" dedi.

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