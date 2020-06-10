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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşim’in maskeleri ihracattan önce çalışanlarına

İHA

Yeşim’in maskeleri ihracattan önce çalışanlarına

Dünya markalarının stratejik ortağı Yeşim Tekstil, son dönemde tüm dünyayı olduğu kadar ülkemizi de tehdit eden korona virüsü salgınına yönelik ürettiği kumaş maskeleri yurt dışına ihraç etmeden önce çalışanlarının kullanımına sundu.
Organik pamuk ve likra kullanılarak geliştirdiği örme kumaştan anti viral ve anti bakteriyel özellikte maske projesi başlatan Yeşim, sıkı ve esnek yapıda iki ürün geliştirdi. Sıkı yapısı sayesinde yüksek örtücülük ve ince tasarımı sayesinde de hafif ve nefes alabilen özellik taşıyan kumaş, organik pamuk kullanımına bağlı olarak biyo uyumluluk özelliğiyle de yüz formuna uygunluk gösteriyor. Biyoteknoloji ve ilgili ürünlerde 25 yıllık deneyimi olan Health Guard firması iş birliği ile geliştirilen maskelerin en büyük özelliklerinden biri de temas ettiği anda virüsü durdurması.
Maskelerinin 50 yıkamaya kadar tekrar kullanılabilir olmasından dolay sürdürülebilir özellikte olduğunun altını çizen Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya, “Ürünlerimiz anti bakteriyel ve virüse karşı yüzde 99,94’e kadar etkilidir. Zararlı virüs, küf, bakteri, mantar sporların büyümesini ve çoğalmasını engelleyen bu kumaş, aynı zamanda nefes alış verişte kolaylık sağlıyor. Ürünlerimiz medikal ya da tıbbı maske olarak tabir edilen ürünlerden değil, koruyucu özelliği olan maskeler. Organik ve çevre dostu olan maskelerimiz fabrikalarda, işletmelerde ya da gündelik hayatta dışarıda bulunduğumuz anlarda kullanılabilir” diye konuştu.
“Maskelerimizi önce çalışanlarımızın kullanımına sunduk”
Ürettikleri maskelerle ilgili olarak yurt dışından talepler almaya başladıklarını ve bugüne dek 50 bin adede yakın ürün ihraç ettiklerini belirten Şankaya, önümüzdeki günlerde söz konusu talebin artacağının ve haziran ayından sonra da çok daha fazla miktarda ürün ihraç etmeyi planladıklarının altını çizdi. Şankaya, moda devi markalarından maske üretimi noktasında talepler geldiğine de değinerek, söz konusu markalardan çeşitli tasarım örnekleri geldiğini, gelen bu örneklere göre numuneler üzerinde çalıştıklarını ve yaz sonuna kadar bu markalara yönelik ürettikleri ürünlerin görücüye çıkacağını kaydetti.
Maske üretim kapasitesi için bir üst limit belirlemediklerini ve hali hazırda çok ciddi bir kapasiteye sahip olduklarını ifade eden Şankaya, “Bilindiği üzere salgına bağlı olarak büyük çaplı sipariş iptalleri yaşadık ve sektörümüz neredeyse durma noktasına geldi. Maske üretimi ile yaşadığımız bu boşluğunu değerlendirmek istedik. Bu süreçte üretimimize devam ederek istihdamımızı koruma ve gerek iç gerek dış piyasaya ürünlerimizi vererek devletimizin bu alanda yürüttüğü mücadeleye destek olma şansı buluyoruz. Bu işin ticari yönünün yanı sıra sosyal sosyal sorumluluk yanı da var.” şeklinde konuştu. Şankaya, ürettikleri maskeleri ihraç etmeden önce çalışanlarının kullanımına sunduklarını ve çalışanlarının sağlığını her şeyden önde tuttuklarını da sözlerine ekledi.

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