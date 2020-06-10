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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Virüsü önleyen bez maske üretimine BUÜ’den Ar-Ge desteği

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) ArGe desteği verdiği Bursalı tekstil firması, ürettiği yıkanabilir ve virüsü engelleyen bez maskeler için FDA (U.S. Food and Drug Administration) onayı ve CE belgesi almayı başardı. Dünyanın birçok ülkesinden sipariş almaya hazırlanan firma sahibi, ürettiği ilk 10 bin maskeyi Üniversite Hastanesi'ne bağışladı.

Virüsü önleyen bez maske üretimine BUÜ’den Ar-Ge desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) ArGe desteği verdiği Bursalı tekstil firması, ürettiği yıkanabilir ve virüsü engelleyen bez maskeler için FDA (U.S. Food and Drug Administration) onayı ve CE belgesi almayı başardı. Dünyanın birçok ülkesinden sipariş almaya hazırlanan firma sahibi, ürettiği ilk 10 bin maskeyi Üniversite Hastanesi’ne bağışladı.
Maske bağışı için gelen konuklarını makamda ağırlayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye’de Mart ayında görülmeye başlanan corona virüs için alınan önlemler kapsamında toplu alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirildiğini hatırlattı. Türkiye’de ve tüm dünyada ciddi bir maske ihtiyacının oluştuğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Maske üretim kapasitesinin artması kaçınılamaz bir durum oldu. Bu kadar yoğun bir talebin tek kullanımlık cerrahi maskeler ile karşılanması mümkün görülmüyordu. Çözüm ise yıkanıp tekrar kullanılabilen, biyosidal özelliğe sahip olan bez maskelerin üretilmesinden geçiyordu. Ancak burada önemli olan ise bu tür bez maskelerin yeterli koruma faktörüne sahip olmalarıdır. Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle (Covid19) mücadelesine katkı sunmak için Bursa Uludağ Üniversitesi ve BUTEKOM ortaklığı ile bez maske geliştirilmesi konusunda çeşitli tekstil firmalarına ArGe desteği veriyoruz” diye konuştu.
Sonuçları pandemi bilim kurulu ile paylaşılacak
Ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında Bursa firması Altınsu Tekstil ile de önemli bir işbirliği ortamı oluşturduklarını kaydeden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Firma bünyesinde yapılan ArGe çalışmaları kapsamında antimikrobiyal iplik ve kumaş üretimi gerçekleştirildi. Elde edilen maskelerin bakteri filtrasyon etkinlikleri test edildi. Elde edilen sonuçlar maskelerin yüzde 98,8 bakteriyel filtreleme verimliliğine sahip olduğunu gösterdi ve EN 14683:2019 Avrupa Standardına uygun olduğu belgelendi. Bu koruma düzeyi Medikal Maske Tip 2 sınıfına tekabül etmektedir. Ayrıca ürün FDA tarafından da onaylanarak yurtdışına ihraç edilmesinin de önü açılmıştır. Maskelerin antibakteriyel testleri üniversitemiz mikrobiyoloji laboratuvarlarında gerçekleştirilmekte olup, sonuçlar Pandemi Bilim Kurulu ile de paylaşılacaktır. Üniversite olarak bu tür çalışmalarla hem ülkemize hem de sektörlere değer katmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Tüm yasal süreç bitti, ürün kullanılmaya hazır
Ziyarette konuşan Altınsu Tekstil San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altınsu ise Kestel Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde iplik ve kumaş üretimi konusunda faaliyet gösteren yaklaşık 500 kişilik bir işletme olduklarını vurguladı. İşletmelerinin 1 milyon metre/ay kumaş ve 20 ton/gün iplik üretim kapasitesine sahip olduğunu açıklayan Hasan Altınsu; “Maske üretimi olarak da günlük 1 milyon adet kapasitemiz mevcuttur. Firmamız ulusal ve uluslararası standartlarda bir üretim yapmakta ve üretimin büyük kısmını ihraç etmektedir. Akredite laboratuvarlarda test edilerek antimikrobiyal etkinlik yüzde 99 üzerinde tespit edilmiştir. Koruyucu maskemiz; lif polimer yapısı içerisine gümüş iyonlarının eklenmesi ile üretilen antimikrobiyal iplikten elde edilen kumaş ile üretilmiştir. Akredite laboratuvar testleri, CE Belgesi ve tüm yasal sertifikasyonları tamamlanarak ürün kullanıma hazır hale getirilmiştir. Ülkemizin geçtiği bu süreçte bu zorluğun aşılmasına ciddi bir katkı sunacağımızı, sonrasında da ülkemizin gelişimi için bizim de bu ürünlerimizle bir fark oluşturacağımıza inanıyoruz. Bu çalışmalarda destek aldığımız başta Uludağ Üniversitesi ve BUTEKOM’a şükranlarımızı sunarız. Ürünlerimizden Uludağ Üniversitesi personelinin kullanımı için de en az 10 bin adet bağış yapılacaktır” dedi.
Maskenin üretildiği iplik ve kumaş virüse karşı etkili
BUTEKOM ile yürütülen projelerin koordinatörlük görevini üstlenen Prof. Dr. Mehmet Karahan da antimikrobiyal tekstil ürünlerinin üretiminde değişik yöntemler uygulanabildiğine işaret etti. En etkin ve kalıcı yöntem antimikrobiyal maddenin lif çekimi esnasında lif polimer yapısı içerisine eklenmesi yöntemi olduğunu aktaran Prof. Dr. Mehmet Karahan; “Bu maskelerin üretiminde iplik üretimi esnasında lif polimer yapısı içerisine gümüş iyonlarının eklenmesi ile tüm kullanım ömrü boyunca yıkamaya karşı tamamen dirençli bir maske üretimi gerçekleştirilmiştir. Genel olarak piyasada yaygın olan yöntem kimyasal işlemle apre esnasında kumaşa antibakteriyel özellik kazandırma işlemidir. Bu tür ürünlerde anti bakteriyel etkinlik en fazla 5 yıkamaya kadar devam edebilmektedir. Oysa bu üründe yıkama sayısında bir sınırlama yoktur. Üretilen iplik ve kumaşta ülkemizde yaptırdığımız akredite laboratuvar testlerinde mikroorganizmaları yüzde 99 oranında yok ettiği raporlanmıştır. Asıl önem arz eden husus ürettiğimiz iplik ve kumaşın virüse karşı da etkin olduğu hususudur. Üretilen iplik ve kumaş ürününün içerisindeki gümüş iyonları mikro organizmaların hücre zarını yırtarak DNA ve RNA’ sının kendilerini tekrarlayarak çoğalmaları özelliğini yok eder. Ayrıca iplik ve kumaş ürünün içerisinde bulunan anti mikrobik ajan olan gümüş iyonu ipliğin içerisine hapsedildiğinden dolayı ürün üzerinde uzun süreler etkinliğini korur. Konforlu, kullanımı kolay ve estetik yapıdadır. 60 derecede yıkanıp tekrar kullanılabilir. Burun telli ve yüzde 100 polyester bir üründür” diye konuştu.
Numune maskeleri teslim alan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, çalışmaya destek veren herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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