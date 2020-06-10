Bursa BŞB, Anıl Tokat ile anlaştı

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<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Yeni sezon kadro çalışmalarına başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı smaçör Anıl Toklat´la sözleşme imzaladı.<br>Voleybolda liglerin tescil edilmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İç transferde 6 oyuncusuyla yoluna devam eden yeşil-beyazlılar tecrübeli libero Ramazan Serkan Kılıç´ın ardından smaçör Anıl Tokat´ı kadrosuna kattı. Kariyerine Eskişehir DSİ takımında başlayan Anıl Tokat, sırasıyla Arkas, Tokat Belediye Plevne, Polis Akademisi, Sivas 4 Eylül Belediye, Afyon Yüntaş, İnegöl Belediyespor formalarını giyerken son olarak Milas Belediyespor takımında yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-10 11:19:20<br>

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