Bursa'da atıklar fideye dönüştü

Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Atıklar Fideye Dönüşüyor’ projesi kapsamında, geri dönüşüme uygun atık toplayan vatandaşlara ücretsiz olarak sebze fidesi dağıtıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geri dönüşüme katkı sağlayan ve çevre hassasiyetine önem veren vatandaşlara 6 bin adet domates, biber ve salatalık fidesi hediye etti. 5 11 Haziran’ın ülkemizde ‘Çevre Koruma Haftası’ olarak kutlanmakta olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizde bilhassa hem çocuklarımıza dönük bir farkındalık projesi oluşturmak hem de salgın sürecinde sağlığın, üretmenin, tarımın önemine dikkat çekmek amacıyla ‘Atıklar Fideye Dönüşüyor’ projesini hayata geçirdik. Bu anlamda projemize destek veren, topladıkları atık yağ ve pillerle geri dönüşüme katkı sağlayan ailelerimize de balkonlarında, teraslarında, bahçelerinde kendi ürettikleri sebzeleri yetiştirmeleri için domates, biber ve salatalık fidesi hediye ettik. Projeyle hem vatandaşlarımız kendi evlerinde yetiştirdikleri bu ürünlerden istifade etsinler hem de çocuklarımız bu ürünlerin nasıl yetiştiğini görsün istedik” ifadelerini kullandı.

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