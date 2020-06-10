Başına 3'üncü kattan tahta düşen inşaat işçisi yaralandı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da çalıştığı inşaatın 3´üncü katından başına tahta düşen Sezai Aslan (25), ağır yaralandı.<br>Olay, İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Ocakbaşı Sokak´ta meydana geldi. Sezai Aslan inşaatta çalışırken, 3´ncü kattan başına kalıp tahtası düştü. Aslan, aldığı darbeyle yere yığılırken, arkadaşları ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sezai Aslan, İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sezai Aslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-10 13:31:19<br>
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