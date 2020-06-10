Bursa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

<br>Gürhan ADANA-İlkay ALTAY/YENİŞEHİR,(Bursa),(DHA)BURSA´nın Yenişehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 11.30 sıralarında Yenişehir Stadyumu önünde meydana geldi. 16 FDT 66 plakalı kamyonet ile 16 UJ 081 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan Fattun Kaya (80), Y.U. (39), S.Y. (35), Y.A. (36), E.B. (58), S.A. (30) ve M.A. (33), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Fattun Kaya hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Yenişehir Gürhan ADANA, İlkay ALTAY<br>2020-06-10 14:01:51<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.