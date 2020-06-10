İsimleri fidanlarda yaşayacak

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Çevre Koruma Haftası’nda huzurevi sakinleri adına TEMA Vakfı’na bağışlanan fidanların sertifikalarını sahiplerine dağıttı.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 511 Haziran Çevre Koruma Haftası’nda TEMA Vakfı’na 146 fidan bağışlayarak ağaçlandırma kampanyasına destek verdi. TEMA Vakfı üzerinden fidan bağışlarını Nilüfer Belediyesi İnci Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri adına gerçekleştiren Başkan Turgay Erdem, sertifikaları sahiplerine teslim etti. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, anlamlı kampanyaya destek vermenin mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Başkan Turgay Erdem, yarının doğası bugünden yaratılır anlayışıyla çevreyi koruma adına çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirtti.
Nilüfer Belediyesi İnci Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri de isimlerine dikilen fidanlar için Başkan Turgay Erdem’e teşekkür ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.