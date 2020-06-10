Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı

<br>Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda mühimmat ele geçirildi. <br>Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 4'ü iş yeri 17 adreste silah kaçakçılığı yapıldığını belirledi. Adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah, tezkeresiz av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.<br>Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN/Mehmet İNAN<br>2020-06-10 14:48:30<br>
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