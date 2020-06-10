Dündar’dan Vali Canbolat’a ziyaret

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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti.

Vali Yakup Canbolat, Başkan Mustafa Dündar’ı makamında ağırladı. Vali Canbolat’a Osmangazi ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, pandemi sürecinde sosyal destek, dezenfekte ve denetim çalışmalarıyla her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirtti. Salgın sürecinde belediye hizmetlerini de kesintisiz sürdürdüklerini belirten Dündar, yeni normalde Bursa’ya değer katacak yatırımlara aralıksız devam edeceklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yakup Canbolat da, Başkan Dündar’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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