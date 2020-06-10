Eşinin son isteğini yerine getirip, hastaneye ambulans bağışladı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kamuran Bilge´nin (63) son isteğini yerine getiren eşi iş adamı Hasan Bilge (66), İnegöl Devlet Hastanesi´ne ambulans bağışladı.<br>Kamuran Bilge, geçen şubat ayında akciğer kanseri tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi´nde hayatını kaybetti. Ölmeden önce beyaz eşya mağazaları bulunan eşi Hasan Bilge´den hastaneye ambulans bağışlamasını isteyen Kamuran Bilge´nin son isteği yerine getirildi. İnegöl Devlet Hastanesi Derneği girişimleriyle, Hasan Bilge tarafından alınan ambulans hastaneye teslim edildi. Hastane yönetimi ise Hasan Bilge´ye hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-10 15:41:16<br>
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