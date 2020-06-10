İş makinesi devrildi, operatör öldü

<br>Aydın AKALIN/HARMANCIK(Bursa),(DHA) BURSA´da yol çalışması yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör Mehmet Altay (51), yaşamını yitirdi.<br>Kaza, Harmancık ilçesinde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki iş makinesi, yol çalışması yaptığı sırada operatörün kontrolünde çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, operatör Mehmet Altay, yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Altay´ın cansız bedeni, Harmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Harmancık Aydın AKALIN<br>2020-06-10 17:28:29<br>
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