Bursaspor günü çift idmanla tamamladı

Bursaspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, kritik maçın hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam ediyor. Günü çift idmanla tamamlayan yeşilbeyazlılar, sabah antrenmanında koordinasyon hareketleri, pasteknik ve dayanıklılık çalışması yaptı. Akşam idmanı ise çabukluk, paspress çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Bursaspor, çalışmalarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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