5 TL vermeyince bıçaklandı, olay anı görüntülendi

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da Müjdat K. (28), kendisinden 5 TL isteyen E.K.´ya olumsuz yanıt verince, göğsünden bıçaklandı. Müjdat K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.<br>Olay, dün akşam Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi Kurtuluş Caddesi´nde meydana geldi. Bir marketten alışveriş yapan Müjdat K.´nin yanına gelen E.K., yol parası olarak 5 TL istedi. <br>Müjdat K. ise olumsuz yanıt verdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.<br>Müjdat K., marketin manav reyonundan aldığı sopayla E.K.´ya vurmaya başladı. E.K. de cebinden çıkardığı bıçağı, Müjdat K.´nin göğsüne sapladı. Müjdat K. kanlar içinde yere yığılırken, E.K., olay yerinden kaçtı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.<br>Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alınan Müjdat K.´nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.<br>'KENDİMİ KORUDUĞUM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM'<br>Şüpheli E.K. ise olaydan kısa süre sonra bekçiler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. E.K.'nin ilk ifadesinde, "Evime gitmek için 5 TL yol parası istedim, bana küfür ve hakaret ederek, sopayla dövmeye başladı. Kendimi korumak için belimdeki bıçakla karşılık verdim. Kendimi koruduğum için pişman değilim" dediği öğrenildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-06-11 10:39:21<br>
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