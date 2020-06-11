Bursaspor son anlarda nefes alıyor

<br>Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TFF 1´inci Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 haftası geride kalan yarışta son anlarda bulduğu gollerle dikkat çekti.<br>Bu sezon 43 kez rakip fileleri havalandırarak ligin de en golcü ekiplerinden biri haline gelen Bursa temsilcisi, bu gollerinin dörtte birlik kısmını maçların son 10 dakikalık dilimlerinde buldu. Bursaspor´un gollerinin yüzde 25'i son 10 dakikalık ve uzatma anlarının dahil olduğu bölümlerde gelirken; yeşil beyazlılar, böylelikle birçok mücadeleden puan veya puanlarla ayrıldı.<br>Bursaspor´un ikinci en etkili olduğu bölümün ise 41-50´nci dakikalar arasını kapsaması dikkat çekti. Bu sezon sergilediği grafikte ağırlıklı olarak ilk yarının son anlarına doğru goller bulan Bursa temsilcisinin gollerinin yüzde 19´luk dilimi de bu bölümde geldi. Yeşil beyazlılar, 61-70´nci dakikalar arasında ise gol bulamadı.<br>Bursaspor´un gol dakikaları ve yüzdeleri şu şekilde: 0´-10´ (Yüzde 12), 11´-20´ (Yüzde 7), 21´-30´ (Yüzde 7), 31´-40´ (Yüzde 9), 41´-50´ (Yüzde 19), 51´-60´ (Yüzde 14), 71´-80´ (Yüzde 7), 81´-90´ (Yüzde 25).DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-11 11:29:47<br>
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