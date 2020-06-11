Dizdar Tekstil'den dezenfekte kabini

Hayatımızın olmazsa olmazı haline gelen maske, tulum, önlük gibi tekstil ürünleri üretip ihraç eden Dizdar Tekstil, şimdide temassız ateş ölçen ve dezenfekte eden kabin üretimine başladı.

Tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılabilecek kabiliyetlere sahip kabin girişte kişilerin ateşini temassız olarak ölçüp, ateş değerini dijital ekranda gösterirken, uygun olanları 10 adet açılı püskürtme ekipmanıyla püskürtüyor. Yetkililer, "Kabin, Sağlık Bakanlığı normlarında B2 belgeli biosidal dezenfektan ile gr potitif, gr negatif bakterilerden, tüm zararlı ve zararsız virüslerden, amiplerden arındırıyor. Temassız ölçümde ateş yüksek çıkarsa sistem sesli ve kırmızı ışık ikazı ile uyarır ve dezenfekte işlemi yapmaz. Böylece tehdit önceden belirlenir ve tedbir alınır. Kabin yazılımı püskürtme miktar ve püskürtme zamanını ayarlamaya, ateş ölçerin alt ve üst limitlerini belirlemeye, kabinden geçiş yapan kişi sayısına kadar daha bir çok ayar parametresi içermektedir. Kabinde 20 litre sıvı haznesi bulunmaktadır. Kabin CE belgesine sahip olup 2 yıl üretici garantilidir" dedi.

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