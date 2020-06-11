Murathan Kısal Büyükşehir’in Efelerinde

Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, orta oyuncu Murathan Kısal ile sözleşme imzaladı.
Liglerin tescil edilmesiyle yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İç transferde 6 oyuncusuyla yoluna devam eden yeşilbeyazlılar dış transferde Ramazan Serkan Kılıç ve Anıl Tokat’ın ardından orta oyuncu Murathan Kısal’la anlaşma sağladı.
Voleybola Arçelik takımıyla başlayan 1989 doğumlu oyuncu, Mef Okulları, Alanya Belediye, Ziraat Bankası, Spor Toto, Şahinbey Belediye, Galatasaray, Tokat Belediye Plevne takımlarına yer aldı. Geçtiğimiz sezon Japonya’nın Voreas Hokkaido takımında forma giyen Murathan Kısal, takımıyla birlikte Lig ikinciliği kazanma başarısı gösterdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.