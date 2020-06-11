Bursa'da 23 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli 12 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Bursa başta olmak üzere Amasya, Ankara, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Ordu Trabzon, Yalova'da operasyonlar yapıldı. 33 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 5 astsubay, 1 uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 6 askerî okul öğrencisi ve 4 mahrem imam ile 7 örgüt üyesi olmak üzere toplam 24 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve üzerinde yapılan aramaların ardından 24 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 24 şüpheliden biri savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğerleri Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Emniyette işlemleri devam eden 10 şüpheli ise ek gözaltı süresi talebi için adliyeye getirildi. Şüphelilerin geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirilmesi dikkati çekti.

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