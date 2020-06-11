Çarşıda söz verdi, nikâhlarını kıydı

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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çarşı ziyareti esnasında sohbet ettiği genç çiftin nikâhını kıydı.

Başkan Dündar, yeni normalleşme ile birlikte geçen hafta gerçekleştirdiği tarihi çarşı ziyareti sırasında düğün alışverişine çıkan bir aileyle sohbet etmişti. Kendisini nikâh merasimne davet eden Aysu Göçmen ve Ferit İnanç çiftinin davetini geri çevirmeyen Başkan Dündar, gençlerin nikâhını kıydı. Osmangazi Belediyesi Nikah Dairesi’nde gerçekleşen nikah töreninde, koronavirüse karşı alınan tedbirlere harfiyen uyuldu. Tedbirler kapsamında salona nikah şahitleri ile birlikte az sayıda kişi maske ile alındı. Nikah cübbesini giyen Başkan Mustafa Dündar, Aysu ve Ferit çiftine ömür boyu mutluluk diledi. Genç çift ve aileleri, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmadığı için Başkan Dündar’a teşekkür etti.

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