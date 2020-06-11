Avukat pazarda enginar pişirip halka ikram etti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Meyve Üreticileri Birliği öncülüğünde kurulan yerli ürünler pazarında enginar yemeği tanıtıldı.

Avukat İbrahim Turan, kendi yetiştirdiği enginarlardan yaptığı yemeği halka ikram etti. Avukatlığın haricinde çiftçilikle de uğraşan İbrahim Turan, zeytin, bal ve bahçe ürünleri yetiştirmesiyle tanınıyor. Turan, Güzelyalı Mahallesinde kurulan pazarda açtığı tezgâhta Mudanya enginarını kendi elleriyle pişirerek pazardaki vatandaşlara ikram etti.

Unutulmaya yüz tutan Mudanya enginarının fidelerini talep edenlere ücretsiz dağıtan Turan, maksadının Mudanya enginarının birçok kişi tarafından dikilerek yine eski günlerdeki ihtişamına kavuşması olduğunu söyledi.

Çok leziz olan Mudanya enginarında kılçık bulunmadığını ifade eden Turan, ilçeye mahsus bu sebzeye patent alınması gerektiğini söyledi.

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