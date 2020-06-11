<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),(DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, sağanak yağışta kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçti. Kazada yaralanan olmazken, Bursa-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi Avarlar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İnegöl´den Ankara yönüne giden Orhan Başar´ın (45) kullandığı 16 MEJ 63 plakalı TIR, kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Bariyerleri de aşan TIR, karşı şeride geçti. Kazada Bursa-Ankara karayolu, geliş-gidiş trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada yaralanan ise olmadı.<br>Kaza yapan TIR, 1 saatlik çalışmanın ardından yoldan kaldırılarak, karayolu tekrar trafiğe açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-11 18:09:43<br>
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