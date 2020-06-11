Nüfus Müdürlüğü görevlileri terk edilen 3 yavru kediyi sahiplendi

<br>Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA'da Karacabey Nüfus Müdürlüğü, annesiz kalan 3 yavru kediye sahip çıktı.<br>Karacabey ilçesinde, Nüfus Müdürlüğü önüne henüz gözleri dahi açılmamış 3 yavru kediyi bırakıldı. Kimin bıraktığı tespit edilemeyen yavrulara, Nüfus Müdürlüğü görevlileri sahip çıktı. Çalışanlar yavru kediler için seferberlik başlatırken, geçici de olsa güvenli bir ortam sağlandı. Yeni doğan kedileri yaşama kazandırabilmek için tatlı bir çaba içerisine girdiklerini belirten Nüfus Müdürü Huriye Yalın, "Sevimli hayvanlarımızı geçen hafta Müdürlüğümüzün kapısının önünde bulduk. Kimin bıraktığı bilinmiyor. Sahipsiz kalan yavrulara sahip çıktık. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte yavru kediler için seferber olduk. Öncelikle kalacakları bir yuva yaptık ve biberonla beslemeye başladık. Daha sonra veterinerliğe götürdük. Sağlık durumları çok iyi. Hayvanlara şefkat ve merhametle yaklaşmayı emreden bir dinin insanları olarak mutluyuz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN<br>2020-06-11 21:38:49<br>

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