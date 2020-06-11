Gün batımı mest etti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağan yağmur sonrası gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İnegöl'de etkili olan yağmur sonrası güneşli bir hava hakim oldu. Akşam saatlerinde güneşin batımı izleyenleri mest etti. O anlar ise kameraya yansıdı. Bulutların ardından batan güneş seyrine doyumsuz görüntüler oluştururken, muhteşem manzarayı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

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