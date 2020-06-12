Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

İHA

Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İznikYenişehir karayolunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Ahmet Şevket Köse idaresindeki 16 H 8678 plakalı ticari otomobil yolda seyir halindeyken, karşı şeritten kontrolsüz dönüş yapan Şaban Çelik yönetimindeki 16 Y 7433 plakalı kamyonete çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eve tırmanmaya çalışan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Eve tırmanmaya çalışan yılan itfaiye ekipleri ...
Bursa’daki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa’daki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Gün batımı mest etti
YEREL HABERLER Gün batımı mest etti
Nüfus Müdürlüğü görevlileri terk edilen 3 yavru kediyi sahiplendi
YEREL HABERLER Nüfus Müdürlüğü görevlileri terk edilen 3 yavru ...
Nüfus Müdürlüğü çalışanları sokağa atılan yavru kedilere sahip çıktı
YEREL HABERLER Nüfus Müdürlüğü çalışanları sokağa atılan yavru ...
Evde sera kurdu polise yakalandı Uyuşturucu üretimi için kurulan seraya baskın
YEREL HABERLER Evde sera kurdu polise yakalandı Uyuşturucu üretimi ...
Taban: “Daha güzel bir İnegöl için çevremizi temiz tutmalıyız”
YEREL HABERLER Taban: “Daha güzel bir İnegöl için çevremizi temiz ...
Yağmurla birlikte peş peşe kazalar oldu, uzun araç kuyrukları oluştu
YEREL HABERLER Yağmurla birlikte peş peşe kazalar oldu, uzun araç ...
“Bir Bilenle Bilge Nesil Bursa 2020” ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER “Bir Bilenle Bilge Nesil Bursa 2020” ödülleri ...
Alt gecidi su bastı, vatandaşlar canını hiçe saydı
YEREL HABERLER Alt gecidi su bastı, vatandaşlar canını hiçe saydı
Bursa'da dehşet anları...Kaldırımda yürürken böyle vuruldu Önce konuştu sonra geri dönüp hareket halindeki aracından ateş etti
YEREL HABERLER Bursa'da dehşet anları...Kaldırımda yürürken böyle ...
Sağanak yağmur hayatı felç etti
YEREL HABERLER Sağanak yağmur hayatı felç etti
TIR karşı şeride geçti, karayolu trafiğe kapandı
YEREL HABERLER TIR karşı şeride geçti, karayolu trafiğe kapandı
Tarımsal üretime destek yağıyor
YEREL HABERLER Tarımsal üretime destek yağıyor
Avukat pazarda enginar pişirip halka ikram etti
YEREL HABERLER Avukat pazarda enginar pişirip halka ikram etti
Önce çarptı, sonra metrelerce sürükledi
YEREL HABERLER Önce çarptı, sonra metrelerce sürükledi
Bursa BŞB, Murathan Kısal ile anlaştı
YEREL HABERLER Bursa BŞB, Murathan Kısal ile anlaştı
Evinde uyuşturucu üretimi için sera kuran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucu üretimi için sera kuran şüpheli ...
Kaldırımda yürürken, konuştuğu sürücü tarafından vuruldu
YEREL HABERLER Kaldırımda yürürken, konuştuğu sürücü tarafından ...
6 bin ton kirazı dolu vurdu
YEREL HABERLER 6 bin ton kirazı dolu vurdu
Otomobile çarpan TIR, yan yattı
YEREL HABERLER Otomobile çarpan TIR, yan yattı
23.00 Kandemir: “Ayasofya ibadete 2 Temmuz'dan önce açılmalı” Ayasofya sürecini başlatan İsmail Kandemir: "Türkiye’nin Ayasofya’dan gelecek paraya ihtiyacı yok"
YEREL HABERLER 23.00 Kandemir: “Ayasofya ibadete 2 Temmuz'dan önce ...
AK Parti İlçe Başkanı Söğütlü: “Ruhsat mağduru esnafın tek sorumlusu belediye başkanıdır”
YEREL HABERLER AK Parti İlçe Başkanı Söğütlü: “Ruhsat mağduru ...
Türk Kızılay 152 yaşında
YEREL HABERLER Türk Kızılay 152 yaşında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X