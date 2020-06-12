Çalınan motosikletini bir ay sonra farklı mahallede buldu Hırsızlar motosikleti bir ay sonra yakıtı bittiği için bıraktı Çalınan motosikletini kendisi buldu

Bursa’da 3 hırsız, sokakta park halinde olan 10 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, motosikletini arayan sahibi yaklaşık bir ay sonra başka bir mahallede bir sitenin önünde park halinde buldu.

Olay, 19 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi Can Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 hırsızdan biri sokakta park halinde duran motosikleti gözüne kestirdi. Motosikleti inceleyen hırsız ardından çalmak için etrafa bakındı. İki hırsız sokak köşesine giderek gözlem yaparken, diğer hırsız ise motosikletin gidon zincirini kırarak 10 bin lira değerindeki Adem B.’ye ait motosikleti çalarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ve hırsızların rahat tavrı ise güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı.



Motosikleti yaklaşık bir ay sonra buldu

Soğukkanlı ve rahat tavırlı hırsızlar, çaldıkları motosikleti olayın yaşandığı yerin 10 kilometre uzağında Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde saat 22.00’da bir sitenin önünde yakıtı bittiği için bırakıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler çalınan motosikleti bir ay sonra bulmayı başardı. Çalınan motosiklet üzerinde yapılan incelemede motosikletin kontak ve benzin deposunda kırık olduğu görüldü. Buna bağlı olarak bin 500 TL civarında maddi hasar oluşturduğu belirlendi.

Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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