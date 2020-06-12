İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kaşıkcı’dan, hastane kurallarına uyma çağrısı

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, normalleşme sürecinde hastanelerde uyulması gereken kurallar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alındığına dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, bu kapsamda Bursa’daki kamu hastanelerinde de birçok tedbir aldıklarını belirtti.

Hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verildiğini dile getiren Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar hariç refakatçi kabul edilmemektedir. Hasta refakat hizmetleri, sınırlı sayıda tutularak, mümkünse aynı kişi tarafından sağlanmalıdır. Hastanelerimizin içerisinde bulunan herkesin maske takması zorunludur” dedi.

Yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde hasta ziyaretlerinin yapılmadığının altını çizen Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Bakanlığımızın yayınladığı kurallara dikkat etmek şartıyla çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Covid19 tanısı dışındaki hastaların günde bir defa ziyaretine izin verilmektedir. Ayrıca çocuk ve yenidoğan yoğun bakımlarında Covid19 tanısıyla yatan hastaların yakınları öncelikle hekiminin izin vermesi şartıyla ve gerekli önlemleri alarak ziyaret gerçekleştirilebilir” şeklinde konuştu.

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