Motosikletle dolap taşıdılar

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'da, motosiklet üzerinde dolap taşıyan ikilinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.<br>İnegöl ilçesinde, dün saat 22.00 sıralarında, seyir halindeki plakasız motosiklette 2 kişinin dolap taşıdığı görüldü. Sürücü ile arkasındaki kişi, aralarına aldıkları dolabı yoğun trafikte tehlikeye aldırış etmeden taşıdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-12 10:26:03<br>
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