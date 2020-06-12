Bursa'da, yağmur bulutu manzarası

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<br>Alper TÜYDEŞ/KARACABEY (Bursa), (DHA) BURSA´nın Karacabey ilçesinde sağanak etkili olurken, yağmur bulutları, görsel güzellik oluşturdu. <br>Karacabey'de dün akşam başlayan şiddetli yağış, bugün de aralıklarla sürdü. Gökyüzündeki bölgesel yağmur bulutları ise görsel güzellik oluşturdu. Fotoğraflanan anlarda, yalnızca bir bölgede yağan yağmur ise görenleri şaşırttı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Alper TÜYDEŞ<br>2020-06-12 11:48:39<br>

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