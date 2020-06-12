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Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda da lider ülke olmak için çalışmaya devam ediyoruz

DHA

Muammer İRTEMMehmet İNAN/YALOVA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yalova´da katıldığı Fabrika Trol Balıkçı Gemisinin Denize İndirilme Töreni´nde konuştu. Karaismailoğlu, "Ana vatanımızda olduğu gibi mavi vatanımızda da güçlü, etkili, caydırıcı bir lider ülke olmak için sektörün tüm bileşenleriyle birlikte el ele vererek çalışmaya devam ediyoruz. Gemi inşa sanayimiz dünyada adet bazında 9´uncu, tonaj bazında 16´ncı sırada bulunmaktadır. Hedefimiz; sektördeki bilgi birikimimizi, tecrübemizi, teknolojinin ve bilişimin imkanları ile birleştirmek ve katma değerli...

Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda da lider ülke olmak için çalışmaya devam ediyoruz

<br>Muammer İRTEMMehmet İNAN/YALOVA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yalova´da katıldığı Fabrika Trol Balıkçı Gemisinin Denize İndirilme Töreni´nde konuştu. Karaismailoğlu, "Ana vatanımızda olduğu gibi mavi vatanımızda da güçlü, etkili, caydırıcı bir lider ülke olmak için sektörün tüm bileşenleriyle birlikte el ele vererek çalışmaya devam ediyoruz. Gemi inşa sanayimiz dünyada adet bazında 9´uncu, tonaj bazında 16´ncı sırada bulunmaktadır. Hedefimiz; sektördeki bilgi birikimimizi, tecrübemizi, teknolojinin ve bilişimin imkanları ile birleştirmek ve katma değerli projelerimizle dünyada çok daha üst sıralara çıkmaktır" dedi.<br>Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yalova´ya geldi. İlk olarak özel tersaneye gelen Bakan Karaismailoğlu, burada Rus firması için üretilen 'Georgiy Meshcheryakov' isimli Fabrika Trol Balıkçı Gemisinin Denize İndirilme Töreni´ne katıldı. Karaismailoğlu´na Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve AK Parti Yalova milletvekilleri eşlik etti. Bugün 24 bin kişiye istihdam sağlanan, 38 gemi yan sanayi tesisi ile gemicilik sektöründe önemli yere sahip olan Yalova´da, gurur verici ana şahit olduklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, fabrika trol balıkçı gemisinin 108 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olduğunu belirtti. Geminin soğuk kış şartlarında dahi operasyon kabiliyeti olan, üstün teknolojiye sahip yeni nesil gemi olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "8 bin 300 groston gemimiz, 16 deniz mili operasyon hızındadır ve 150 kişilik yaşam mahalli kapasitesi ile mürettebatı ve fabrika çalışanlarına üst seviyede konfor sağlayacak niteliktedir" dedi.<br>'GEMİ SANAYİMİZİN GÜCÜ ARTMAKTADIR'<br>Gemi inşa sanayinin her geçen gün yetkinliklerini artırdığına ve önemli değer olarak yükseldiğine değinen Bakan Karaismailoğlu, "Türk gemi inşa sanayi; en son teknolojileri kullanan, çevre duyarlılığı yüksek, yüksek kaliteyi hedefleyen, bilgi birikimi ve tecrübesi yüksek, kaliteden ödün vermeyen, taahhüt sürelerine sadık kalma ve işi vaktinde bitirme özellikleri ile dünyada saygın bir yere sahiptir. İstihdama katkı ve ülke ekonomisine döviz sağlamaktadır. Gemi sanayimizin inovatif, çevreci ve alternatif enerjileri kullanma yeteneği ile rekabet gücü gün geçtikçe artmaktadır. Gemi sanayindeki başarılarımız, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan´ın ufuk açıcı öngörüleri, hedefleri ve gayretinden ilham alan kadroların, sektörün tüm paydaşlarıyla el ele vermesinin sonucudur" diye konuştu.<br>'GEMİ SANAYİMİZ DÜNYADA ADET BAZINDA 9´UNCU SIRADA'<br>Türkiye´deki tersanelerin gelişimine dair de bilgiler veren Karaismailoğlu, "2002 yılında 37 olan tersane sayımız, bugün 83´e çıkmıştır. Yıllık üretim kapasitemiz; 550 bin detveyt tondan, 4,53 milyon dedveyt tona yükselmiştir. Gemi inşa sektörümüz, dolaylı olarak 500 bin kişinin geçim kaynağı olmaktadır. Gemi inşa sanayimiz dünyada adet bazında 9´uncu, tonaj bazında 16´ncı sırada bulunmaktadır. Hedefimiz; sektördeki bilgi birikimimizi, tecrübemizi, teknolojinin ve bilişimin imkanları ile birleştirmek ve katma değerli projelerimizle, dünyada çok daha üst sıralara çıkmaktır" dedi. <br>'BEYAZ LİSTEDEKİ YERİMİZİ KORUYORUZ'<br>Türkiye´nin denizcilik sektöründe söz sahibi olmasının çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Konjonktürel durumumuzdan dolayı gemi inşa sanayi ve liman tesislerimizin uluslararası standartlarda hizmet vermesi için tüm gayretimizle çalışmaktayız. Ana vatanımızda olduğu gibi mavi vatanımızda da güçlü, etkili, caydırıcı bir lider ülke olmak için sektörün tüm bileşenleriyle birlikte el ele vererek çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla bayrak devleti, liman devleti ve kıyı devleti yetkilerimizle limanlarımıza gelen Türk ve yabancı bayraklı gemilerin denetim faaliyetlerini titizlikle yürütüyoruz. Bu konuda dünya ölçeğindeki `beyaz listede´deki yerimizi koruyoruz" diye konuştu.<br>'TERSANE KİRA SÜRELERİNİ 49 YILA ÇIKARDIK'<br>Tersanelerin kira sürelerini 49 yıla çıkararak, sektöre yön veren temsilcilerin rahat yatırım yapmalarını sağladıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, ayrıca tersanelerdeki kira bedellerini de sıfırlayarak, üretimden pay alınması yöntemine geçtiklerini belirtti. Böylece sektörün ticari hareket kabiliyetlerini artırdıklarını söyleyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu: <br>"Bakanlığımız tarafından koordine edilen; ÇED kararlarının alınması, imar planı onayları, izinonay süreçlerinde sektöre verdiğimiz destekle gemi inşa sanayinde beklenen ivme kazanılmıştır. Biz, gemi sanayi sektöründe bilgi, birikim ve tecrübe, sektör bilişenlerinin ortak aklı, siyasi ve ekonomik istikrar ortamı, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri iyi okuyan, sektöre nefes aldıran yasal ve idari düzenlemeler sayesinde bu noktalara geldik. Kat edilen mesafe ve kazanılan başarılar, nihai hedef değil, yeni hedefler için başlangıç noktasıdır. Fabrika Trol Balıkçı Gemisi´nin yapımında emeği geçen Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu´na, üretim süreçlerinde akıllarını ve alın terlerini esirgemeyen mühendis ve işçi kardeşlerimize, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Rusya Federasyonu´na ve ülkemize olan güvenlerinden dolayı JSC Okeanrybflot şirketinin değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum."<br>'BAKANLIĞIMIZ DEV PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEKTEDİR'<br>"Bir kez daha ifade etmek isterim ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız, karada, denizde, havada ve demir yollarında bugünün ve geleceğin büyük Türkiye´sinin gereksinim duyacağı dev projeleri hayata geçirmektedir" diyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:  <br>"Haberleşme teknolojileri alanında da dünyayı yakalayan bir altyapıyı tamamlamak üzeredir. Tüm bu hizmetler, ülkemizin her bir noktasını birbiriyle bağlamak ve dünya ile Türkiye arasındaki mesafeyi yakınlaştırmak içindir. Şunu bilmeliyiz ki eksiksiz, çağdaş bir ulaşım ve haberleşme altyapısı, ekonomik ve sosyal bağları hem yurt içinde hem de yurt dışında güçlendirir. Bu da milletimize zenginlik, bolluk ve bereket olarak geri döner. Turizm, ticaret, ihracat, ithalat, sanayi, tarım ancak ülke sathında ve dünyayla kesintisiz bir ulaşımla başarılı olur. Bu düşünceyle geçmişten bugüne devam eden ulaşım ve altyapı hamlemizi güçlendirerek geleceğe taşıyoruz. İnşallah yarınların dünya lideri Türkiye'si için her türlü hazırlığımızı kısa bir süre içinde tamamlayacağız. Çünkü bizim cennet vatanımız, şerefli milletimiz, pırıl pırıl gençlerimiz, çocuklarımız, baş tacımız olan kadınlarımız, her şeyin en iyisine layıktır." <br>Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından geminin denize indirilme törenini takip etti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM, Mehmet İNAN<br>2020-06-12 12:26:42<br>

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