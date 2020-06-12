Seul Büyükelçisi Erçin: "Türkiye’nin başarısı bizi mutlu etti" BEBKA’nın programı izleyicilerden tam not aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seul Büyükelçisi Erçin: "Türkiye’nin başarısı bizi mutlu etti" BEBKA’nın programı izleyicilerden tam not aldı

İHA

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) organizasyonuyla düzenlenen webinarda Güney Kore'de COVID19 pandemi sürecinin yönetimi ele alındı. Seminerde tecrübe paylaşımı ve pandemi sonrasındaki normalleşme sürecinde Türkiye ile Güney Kore arasında kurulabilecek iş birliği fırsatları da görüşüldü.

Seul Büyükelçisi Erçin: "Türkiye’nin başarısı bizi mutlu etti" BEBKA’nın programı izleyicilerden tam not aldı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) organizasyonuyla düzenlenen webinarda Güney Kore’de COVID19 pandemi sürecinin yönetimi ele alındı. Seminerde tecrübe paylaşımı ve pandemi sonrasındaki normalleşme sürecinde Türkiye ile Güney Kore arasında kurulabilecek iş birliği fırsatları da görüşüldü.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim’in yönettiği seminere T.C. Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, THY Güney Kore Direktörü Mehmet Gurulkan, Seul Ticaret Müşaviri Ayşe Ferdağ Tekin konuşmacı olarak katıldı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ülkemizdeki diğer 25 Kalkınma Ajansı yöneticileri ve uzmanlarının yanı sıra Eskişehir, Bilecik ve Bursa’dan üniversiteler, kamu ve özel sektör temsilcileri toplantıyı ilgiyle takip etti. BEBKA Genel Sekreteri Gerim’in COVID19 pandemi sürecinde yaşananları, alınan tedbirleri ve dinleyicilerden gelen soruları katılımcılara yönelttiği program izleyicilerden ve dinleyicilerden tam not aldı.
Açılış konuşmasında Türkiye’nin son yıllarda sağlıkla ilgili çok önemli yatırımlar yaptığını vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise şunları kaydetti:
“İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa gibi çok gelişmiş Avrupa ülkelerinin çok ciddi sıkıntılara düştüğü günlerde yoğun bakımlarımız hiçbir zaman için kritik seviyeye ulaşmadan bu süreci geçirdik. Bursa’da yaklaşık 5 bin 300 vak'amız, 160 civarında da vefat var. Entübe hastamız yok denecek kadar az. Bu sürecin sorunsuz geçirilmesi için önlemler alındı, çark tamamen durmadı. Sokağa çıkma yasağında bunu fırsata çevirerek Bursa’da önemli düzenlemeler yaptık, yolları düzenledik. Cumhurbaşkanımız ile de bir görüşmemiz olacak yerli otomobil ile alakalı çok kısa bir süre içerisinde girişim yapılacak. Sanayi kültürü olan Bursa’nın bu yeni hamleler ile yüksek teknolojiye evrilmesi noktasıyla da bunun önemli bir altyapı oluşturacağını düşünüyorum.”

Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, halen otellerde ve alışveriş merkezlerinde ateş ölçümlerinin sürdüğünü anlattı. Elçin, “Ateşi 37.5’un üzerinde olanlar hastaneye sevk ediliyor. Ben dahil herkes burada büyükelçiliğin kapısında ateş ölçümü yapıyoruz. Türkiye’nin sağlam sağlık altyapısı dünyada Covid19 ile mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alması da bizleri binlerce kilometre uzaktan ziyadesiyle mutlu etti” dedi.
Erçin, “Kore hiç vakit kaybetmeden adımlar atmaya başladı. Cumhurbaşkanı Moon ülkenin en büyük ilaç firmalarına hızla test kiti üretmesi talimatı verdi. Hükümet hızla belirti gösterip göstermesine bakmaksızın test yapmaya başladı.Bugüne kadar 1 (bir) milyon civarında test yapıldı. Pozitif çıkanlar derhal hastaneye alındılar ve kimlerle temas edip nereye gittikleri dijital yöntemlerle tespit edildi ve tespitler sonucu hastalık bulaşan kişiler testten geçirildi. Pozitif çıkanlar tecrit edildi” dedi.
THY Güney Kore Direktörü Mehmet Gurulkan ise salgında en çok hizmet sektörünün etkilendiğini dile getirdi. Gurulkan, “Biz de bu durumdan etkilendik. Güney Kore’ye 1 Mart’tan itibaren sefer yapamıyoruz. Haziran ayının 24’ünden itibaren ilk uçağımız İstanbul’dan Kore’ye hareket edecek. Ben öncelikle Belediye Başkanımız ve BEBKA’ya teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.
Seul Ticaret MüşaviriAyşe Ferdağ Tekin de, “Kore teknoloji alanında çok güçlü bir ülke, fakat daha fazla yabancı yatırımcı almaya çalışıyor. Bu yabancı yatırımcıların ortamı iyileştirmek içinde çok yoğun çalışmaları var.Hem mevzuat hemde pratik alanında çalışmalar devam ediyor” dedi.
Kore’de eticaret faaliyetlerinin başarıyla yürütüldüğünü belirten Ferdağ Tekin, “Eticaret sitelerini kullanarak Türk firmaları tarafından yoğunlukla kullanılabileceğini ve pazara girmek için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. E ticaret açısından önemli olan kalitenin yanında arka plandaki destek de oldukça önemli. Kaliteli ürün satmanız iadeleri azaltır fakat sağlam bir müşteri hizmetleri altyapısı kurulabilirse bu da çok önemli. Teslimat beklentileri de oldukça yüksek. Dünyada ortalama 6,5 günde bir malın teslimatı beklenirken, Kore’de bu süre 3,5 gündür” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bin polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyede
YEREL HABERLER Bin polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda ...
Bursaspor, Keçiörengücü maçıyla sahalara dönüyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Keçiörengücü maçıyla sahalara dönüyor
Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda da lider ülke olmak için çalışmaya devam ediyoruz
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda da lider ülke ...
Kadının Güçlenmesi Platformu'ndan online toplantı
YEREL HABERLER Kadının Güçlenmesi Platformu'ndan online toplantı
Asker uğurlama konvoyunda, sosyal mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Asker uğurlama konvoyunda, sosyal mesafe unutuldu
Cezaevinden çıkan kadın, gelinlerini öldürdü Bursa'da akrabası olan kadını öldüren kadın zanlı adliyede
YEREL HABERLER Cezaevinden çıkan kadın, gelinlerini öldürdü Bursa'da ...
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
YEREL HABERLER Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Aşırı terlemeye terletmeyen çözüm
YEREL HABERLER Aşırı terlemeye terletmeyen çözüm
Burkay: “Yeni normalde en büyük potansiyel bilişim sektöründe”
YEREL HABERLER Burkay: “Yeni normalde en büyük potansiyel bilişim ...
Bursa'da, yağmur bulutu manzarası
YEREL HABERLER Bursa'da, yağmur bulutu manzarası
Bursa'dan spor devlerine maske Bez maske üretimine Ar-Ge desteği sürüyor
YEREL HABERLER Bursa'dan spor devlerine maske Bez maske üretimine ...
İnegölspor top başı yaptı
YEREL HABERLER İnegölspor top başı yaptı
Motosikletle dolap taşıdılar
YEREL HABERLER Motosikletle dolap taşıdılar
Dernekler Yerleşkesi STK’lara kapılarını açtı
YEREL HABERLER Dernekler Yerleşkesi STK’lara kapılarını açtı
Bursa’daki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Bursa’daki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli adliyede
Kültür ve turizmde güç birliği
YEREL HABERLER Kültür ve turizmde güç birliği
Bursa'da bir kadın; kadın ticareti yüzünden öldürüldü... Kadın ticareti anlaşmazlığı ölümle bitti
YEREL HABERLER Bursa'da bir kadın; kadın ticareti yüzünden öldürüldü. ...
Bursa'da polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Bursa'da polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kaşıkcı’dan, hastane kurallarına uyma çağrısı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kaşıkcı’dan, hastane ...
(Özel) Anti mikrobiyal kuka tespihlere rağbet arttı Osmanlı döneminde hekimlerin ameliyat öncesi çektiği kuka tespihlere pandemi sürecinde ilgi arttı
YEREL HABERLER (Özel) Anti mikrobiyal kuka tespihlere rağbet ...
(Özel) Kavurucu sıcakların vazgeçilmez adresi Sadağı Kanyonu Bu kanyon doğal güzelliği ile büyülüyor
YEREL HABERLER (Özel) Kavurucu sıcakların vazgeçilmez adresi Sadağı ...
Çalınan motosikletini bir ay sonra farklı mahallede buldu Hırsızlar motosikleti bir ay sonra yakıtı bittiği için bıraktı Çalınan motosikletini kendisi buldu
YEREL HABERLER Çalınan motosikletini bir ay sonra farklı mahallede ...
Bursa'da 2 kişinin yaralandığı kaza, kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da 2 kişinin yaralandığı kaza, kamerada
Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı Kaza anı güvenlik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X